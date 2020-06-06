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У Києві 83 нові випадки коронавірусу, 25 госпіталізованих

Субота, 6 червня 2020, 12:25
Укрінформ

За минулу добу коронавірус у Києві виявили у 83 людей, з яких 11 – медики. Госпіталізовано 25 пацієнтів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 19, Деснянському – 17 та в Дарницькому і Дніпровському – по 10 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Зазначу, що це – чи не найбільша кількість госпіталізованих за одну добу за весь період пандемії".

Деталі: За добу в столиці померло 2 хворих на COVID-19, одужало – 12.

 

Серед нових хворих - 41 жінка віком від 19 до 79 рокiв, 38 чоловіків від 18 до 82 рокiв, 10-річна дівчинка та 3 хлопчики віком 8, 10 та 13 років.

Загалом у лікарнях з діагнозом коронавірус лікуються 205 пацієнтів, в тому числі 5 дітей. 35 хворих – у важкому стані. Троє – під апаратами ШВЛ.

Ще 67 людей перебувають в стаціонарах з підозрою на коронавірус, серед них 8 дітей.

Що передувало: В Україні за минулу добу зафіксовано 550 випадків коронавірусу, 15 летальних випадків та 440 одужань.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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