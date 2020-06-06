Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні знову більше півтисячі нових хворих на COVID-19

Субота, 6 червня 2020, 09:01
В Україні знову більше півтисячі нових хворих на COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 550 випадків коронавірусу, 15 летальних випадків та 440 одужань.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від COVID-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 26 514 випадки коронавірусу, 777 людей померло і 11 812 одужало.  

 

Що передувало: 4 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 553 осіб, 330 хворих одужали, 15 осіб померли.

3 червня коронавірусну хворобу діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: