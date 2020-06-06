В Україні знову більше півтисячі нових хворих на COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 550 випадків коронавірусу, 15 летальних випадків та 440 одужань.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від COVID-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 26 514 випадки коронавірусу, 777 людей померло і 11 812 одужало.

Що передувало: 4 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 553 осіб, 330 хворих одужали, 15 осіб померли.

3 червня коронавірусну хворобу діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі