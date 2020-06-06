Зеленський поїде до Чернігова до скандального кандидата в міністри освіти

Президент Володимир Зеленський має намір наступного тижня відвідати Чернігів, щоб зустрітися з кандидатом на посаду міністра освіти й науки, ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в резиденції "Залісся" у суботу, повідомляє кореспондент УП

Пряма мова: "Ми ще його не призначаємо. У середу я поїду в Чернігів. Я збираюся прийти в університет, я хочу просто подивитись, як він виглядає, хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина".

Деталі: Зеленський розповів, що кандидатуру Шкарлета на посаду міністра йому рекомендували на зустрічі з ректорами провідних українських університетів, де були присутні 30-40 керівників вишів.

Крім того, йому рекомендували кандидатуру Олексія Дніпрова, який раніше був заступником міністра освіти часів Віктора Януковича – Дмитра Табачника, а тепер працює в Офісі президента.

Третім кандидатом, якого пропонували йому ректори, Зеленський назвав нинішнього голову парламентського комітету з питань освіти Сергія Бабака. За словами президента, він неодноразово просив Бабака очолити міністерство, однак той відмовляється.

Зеленський також зазначив, що призначити Шкарлета йому радив ректор Хмельницького університету, незважаючи на те, що раніше Шкарлет був в обласному осередку Партії регіонів.

На зауваження журналістів, що згодом він балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП), Зеленський сказав: "Ну, балотувалась людина. Мені здається, що якщо вже півроку шукаємо міністра освіти, треба на чомусь зосередитися".

Президент також розповів, що перед зустріччю з ректорами спілкувався з кількома кандидатами на посаду міністра освіти, однак вони не можуть бути міністрами через "слабкість особистості".

На питання, чим його не влаштовує на посаду міністра кандидатура нинішньої в.о. голови МОН Любомири Мандзій, Зеленський сказав: "Чому не влаштовує? Вона заступник міністра. Це розмова президента і прем'єра про те, що повинна бути дуже міцна людина на міністра".

Що передувало: Раніше "Українська правда. Життя" повідомляла, що один із можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки – Сергій Шкарлет.

Він балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича. У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

Крім того, у наукових роботах Шкарлета було виявлено великі обсяги плагіату.