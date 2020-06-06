Ще одна європейська країна зробила крок до членства у ЄС

Політичні партії Албанії досягли згоди щодо виборчої реформи, що було ключовою умовою для початку перемовин про вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Політичні партії Албанії у п’ятницю, 5 червня, досягли консенсусу щодо виборчої реформи, яка має гарантувати проведення вільних та чесних виборів. Це було головною умовою для початку перемовин про членство країни у ЄС.

У нових домовленостях йдеться про електронну ідентифікацію виборців, деполітизацію органів, що займаються організацією виборів, та низку інших процедурних питань відповідно до рекомендацій ОБСЄ.

Спроби домовитися тривали ще з січня. Черговим "крайнім терміном" лідери партій визначили для себе 31 травня, але й тоді перемовини закінчились провалом і взаємними звинуваченнями.

Рішення вже привітали Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

"Ми вітаємо партії з сьогоднішніми політичними домовленостями щодо виборчої реформи… Це стосується ключової умови для початку перемовин про вступ до ЄС, як зазначено у висновках Ради від березня 2020 року, і просуває Албанію на крок вперед до європейського майбутнього", - йдеться у спільній заяві європосадовців.

Домовленості привітали також у посольстві США в Албанії.

В ОСБЄ, представники якої брали участь у розробці проекту реформи, закликали до якнайшвидшого прийняття змін парламентом, щоб нове законодавство було застосоване вже на наступних виборах.

Як відомо, у березні Північна Македонія та Албанія отримали схвалення розпочати переговори про членство в ЄС, але цей процес так і не розпочався.

Під час відеосаміту 6 травня лідери ЄС підтвердили "однозначну підтримку європейської перспективи" для країн Західних Балкан, але в заключній декларації не було згадок про часові рамки вступу країн регіону до блоку.