ВООЗ змінила свої рекомендації щодо носіння масок

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила свою рекомендацію щодо захисних масок і порадила здоровим людям теж носити їх у публічних місцях, де неможливо тримати соціальну дистанцію.

Джерело: BBC News

Деталі: У ВООЗ наголосили, що захисні маски – це "бар’єр для потенційно небезпечних крапель".

Зокрема, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус у своєму останньому зверненні заявив наступне:

"У світлі нових доказів ВООЗ рекомендує урядам заохочувати своїх громадян до носіння масок у місцях, де є висока небезпека зараження і важко дотримуватися соціальної дистанції. Наприклад, у громадському транспорті, магазинах або інших тісних і людних місцях".

Видання нагадує, що раніше всесвітня організація не бачила сенсу в тому, щоб здорові люди носити маски, стверджуючи, що на користь цього недостатньо доказів. Була лише рекомендація користуватися масками для хворих.