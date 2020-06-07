Новий антирекорд: в Подільському районі Києва водій розігнався до 224 км/год

Антирекорд з порушення швидкісного режиму зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався вулицею Олени Теліги в Києві.

Джерело: Патрульна поліція в Facebook

Деталі: Швидкість автомобіля з держномером AA297***, який рухався по вулиці Олени Теліги в Києві була 224 км/год (дозволена швидкість 50 км/год). Інших деталей в поліції не повідомляють.

Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, а на трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищували понад 200 автомобілів.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді замміністра припустив, що "штраф (в 510 гривень - ред УП) змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".

Довідка: Штраф за перевищення швидкості складає 127,5 гривень. В разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км / год штраф становить 510 грн.