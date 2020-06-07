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У Вірменії склалася критична ситуація з коронавірусом

Неділя, 7 червня 2020, 08:13
У Вірменії склалася критична ситуація з коронавірусом

У Вірменії система охорони здоров'я перевантажена через велику кількість хворих, ситуація з коронавірусом – критична.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра республіки Ніколи Пашиняна, у якого також підтверджений Covid-19.

Пряма мова: "Ми досягли критичної позначки і крокуємо пеклом. У Вірменії зараз є понад 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров'я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих. Є випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги померла людина. Два випадки смерті зареєстровані, коли пацієнт був у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць".

Деталі: Чиновник зізнався, що влада розглядала можливість оголошення локдауну, проте все ж було вирішено, що він не дасть бажаного результату. І не тільки тому, що економічні наслідки будуть тяжкими для Вірменії, а й тому що карантин "не буде дотримуватися на належному рівні".

Передісторія: у Вірменії за минулу добу виявили коронавірус у 547 осіб, кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 в країні досягла 12 547.

Щоденне зростання кількості заражень Covid-19 на понад 500 людей фіксується у Вірменії п'ятий день поспіль.

1 червня стало відомо, що коронавірусом заразився прем'єр країни Нікола Пашинян.

Теми: коронавірусВірменіяепідемія
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