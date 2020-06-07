МОЗ попередило про небезпеку нової хвилі епідемії

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що "війну з COVID-19 ми ще не виграли" і погіршення статистики заражень коронавірусом вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні.

Джерело: його брифінг у неділю

Пряма мова: "Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу".

Деталі: Степанов зазначив, що епідемія повертає свою міць і в інших країнах. Наприклад, у Німеччині рівень передачі вірусу останніми днями перевищив критичні значення, Китаї також оголосив про можливість нового спалаху, про початок другої хвилі епідемії оголосила Південна Корея.

За словами міністра, велика кількість захворювань фіксується у Бразилії та Індії.

З огляду на вищезазначене, очільник МОЗ звернувся до українців із закликом не нехтувати карантинними обмеженнями і правилами – користуватися масками й антисептиками, дотримуватись соціальної дистанції.

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Нагадаємо: 5 червня в Україні зафіксували 550 випадків коронавірусу, 4 червня - 553 випадки, 3 червня – вірус виявили у 588 осіб.

До цього в Україні спостерігалося зниження показників. Щоденна статистика коливалась в межах 300-500 випадків.