Усі розділи
Укр / Рус

Київ та 4 області не готові до послаблення карантину – МОЗ

Неділя, 7 червня 2020, 12:35

Станом на 7 червня чотири регіони України та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Джерело: оновлені дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідної епідситуації в області. При цьому за останніми даними, не готові до послаблення карантину: Київ, а також Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

 

Нагадаємо: У столиці минулої доби, 6 червня, було зафіксовано 43 нових випадки зараження коронавірусом, а також 2 смерті від Covid-19.

Українська правда
Теми: КиївВолинська областьЧернівецька областьЛьвівщинаРівненська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Китай саботує створення вакцини від коронавірусу - сенатор США

Бійка нардепа Заславського: у "Слузі народу" підтвердили інцидент

таблицяКиїв та 4 області не готові до послаблення карантину – МОЗ

фотоПоліція застосувала сльозогінний газ і водомети на коронавірусному протесті в Римі

відеоМОЗ попередило про небезпеку нової хвилі епідемії

графік, мапаВ Україні виявили ще 485 заражених коронавірусом, 11 людей померли

Усі головні новини...
Київ
Синоптики порадували погодою на Трійцю
Коронавірус у Києві: 43 нових випадки і 2 смерті
Головні новини суботи і ночі: нові рекомендації ВООЗ, антирекорд швидкості на вулицях Києва
Останні новини
16:22
Шевченко продовжив контракт зі збірною України – офіційно
15:53
"Укртранснафта" вперше транспортує нафту WTI
15:48
Тиждень почнеться зі спеки – прогноз синоптиків
15:40
Ощадбанк компенсував аграріям 168 мільйонів за придбання сільгосптехніки
15:18
Коронавірус: за останні 5 місяців обсяг китайської зовнішньої торгівлі скоротився на 8%
15:01
Війна на Донбасі: українські військові знищили російського окупанта
14:47
Греція перейшла на наступний етап ослаблення карантину
14:29
У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати постачальників після відкриття ринку газу
14:19
Китай саботує створення вакцини від коронавірусу - сенатор США
13:32
В Україні на COVID-19 захворіли більше 5 тисяч медиків
Усі новини...