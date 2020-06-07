Київ та 4 області не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 7 червня чотири регіони України та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Джерело: оновлені дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідної епідситуації в області. При цьому за останніми даними, не готові до послаблення карантину: Київ, а також Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Нагадаємо: У столиці минулої доби, 6 червня, було зафіксовано 43 нових випадки зараження коронавірусом, а також 2 смерті від Covid-19.