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Бійка нардепа Заславського: у "Слузі народу" підтвердили інцидент

Неділя, 7 червня 2020, 12:56
Бійка нардепа Заславського: у Слузі народу підтвердили інцидент

На автозаправці біля села Зарічани на Житомирщині побили народного депутата від "Слуги Народу" Юрія Заславського.

Джерело: заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук у коментарі hromadske

Пряма мова: "Так, дійсно відбувся такий інцидент. Відбулась словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів".

Деталі: за словами Кравчук, Заславський написав заяву в поліцію, проте не знайомий з опонентом. У фракції допускають, що це був побутовий конфлікт.

У поліції зазначили, що відкрили кримінальне провадження та з'ясовують всі обставини. Бійка сталася ще ввечері 5 червня.

Передісторія: Місцеве видання "Житомир.info" 6 червня з посиланням на власні джерела повідомляло, що біля автозаправки неподалік села Зарічани сталася бійка між двома чоловіками. Один з її учасників втратив свідомість та впав на землю. Зазначалося, що народний депутат Заславський отримав садна та подряпини обличчя.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народубійкаЖитомирщина
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