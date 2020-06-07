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Китай саботує створення вакцини від коронавірусу - сенатор США

Неділя, 7 червня 2020, 14:19

У США сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, нібито має докази того, що Китай намагається "уповільнити або саботувати" розробку вакцини проти Covid-19 на Заході.

Джерело: BBC

Деталі: На питання журналіста, звідки такі дані, Скотт відповів, що є речі, які він може обговорювати. За словами сенатора, якщо Великобританія або США першими розроблять вакцину, то вони поділяться нею з усім світом. При цьому він упевнений, що Китай, якщо йому вдасться створити ліки від коронавірусу, не стане ділитися ними з іншими країнами.

Скотт додав, що Китай так чинить, оскільки "хоче домінувати над рештою світу". За його словами, докази таких дій Китаю були отримані розвідкою, але ніяких подробиць повідомляти не став.

Пряма мова: "Ми повинні зробити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається влаштувати саботаж або сповільнити (розробку ліків на Заході - УП)".

Довідка: Рік Скотт входить до складу комітетів американського Сенату з питань збройних сил і національної безпеки США.

Теми: КитайСШАкоронавірус


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