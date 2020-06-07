Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві стріляли на зупинці, є поранені

Неділя, 7 червня 2020, 21:08
У Миколаєві стріляли на зупинці, є поранені

У Миколаєві на маршрутній зупинці у Заводському районі сталася стрілянина, поранено двоє людей.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мкрн Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00.

Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці".

Деталі: Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Українська правда
Теми: Миколаївкриміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Миколаїв
УП та фонд savED збирають на укриття для учнів Миколаївського ліцею
Ворожа атака: мер повідомив про масштабну пожежу в Миколаєві
Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві
Останні новини
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
Усі новини...
Реклама: