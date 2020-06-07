Усі розділи
Укр / Рус

У Миколаєві стріляли на зупинці, є поранені

Неділя, 7 червня 2020, 21:08

У Миколаєві на маршрутній зупинці у Заводському районі сталася стрілянина, поранено двоє людей.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мкрн Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00.

Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці".

Деталі: Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Українська правда
Теми: Миколаївкриміналполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На трасі "Київ-Чоп" масштабна ДТП: 4 загиблих, рух ускладнено

У Миколаєві стріляли на зупинці, є поранені

Міністр юстиції: Запровадження карантину було на межі законності

Іран заявив, що "чорні скриньки" літака МАУ не містять важливої інформації

Стерненка викликають до СБУ для вручення підозри

Китай саботує створення вакцини від коронавірусу - сенатор США

Усі головні новини...
Миколаїв
У Миколаєві перший випадок захворювання COVID-19
СБУ перевіряє Миколаївську ОДА через відсутність заражень COVID-19
Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці
Останні новини
22:21
На трасі "Київ-Чоп" масштабна ДТП: 4 загиблих, рух ускладнено
22:11
Окупанти поранили українського бійця на Донеччині
22:00
Років за два катування в тюрмах зникне – міністр
21:08
У Миколаєві стріляли на зупинці, є поранені
20:52
Українські СІЗО розвантажили, ув'язнених вивезли до тюрем – Малюська
20:27
Новини економіки: скорочення від ОПЕК+ та ВДЕ-інвестори
19:54
У Львові суд призупинив роботу через коронавірус у судді
19:43
Міністр юстиції: Запровадження карантину було на межі законності
19:29
На антирасистських протестах у Лондоні постраждали поліцейські
18:58
"Динамо" громить "Олександрію" у матчі з трьома пенальті
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!