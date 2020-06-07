У Миколаєві стріляли на зупинці, є поранені
У Миколаєві на маршрутній зупинці у Заводському районі сталася стрілянина, поранено двоє людей.
Джерело: поліція Миколаївської області
Дослівно: "Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мкрн Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00.
Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці".
Деталі: Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.