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У МОЗ визначилися з майбутнім головою Нацслужби здоров’я

Понеділок, 8 червня 2020, 10:49

Очільник МОЗ Максим Степанов провів співбесіди з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ) та визначився з переможцем.

Джерело: брифінг Степанова у понеділок

Пряма мова: "Я вже визначився з кандидатом, щодо якого будуть передані документи до Кабінету міністрів України і який після проходження всіх передбачених законом процедур може бути призначений на цю посаду".

Деталі: Степанов розповів, що протягом минулого тижня займався добором на голову НСЗУ. За його словами, через карантин проведення конкурсу, передбаченого законодавством, поки неможливе. Тому очільник НСЗУ обирається через співбесіди. Після того, як карантин закінчиться, планується проведення відкритого конкурсу.

Ім’я людини, щодо якої подані документи в Кабмін, Степанов не назвав. Але додав, що вказаній особі одразу поставлять завдання "виправити ті прорахунки та помилки, які були допущенні при плануванні другого етапу реформування медицини".

Нагадаємо: раніше Степанов вже запевняв, що таким чином голова НСЗУ обирається лише на час карантину.

Світлана Кізілова, УП
Теми: МОЗмедицинаКабінет міністрів


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