Заради Коломойського Центренерго перейшло на російське вугілля – Bihus.Info

Щонайменше 1,5 млн тонн вугілля перепродали державній компанії "Центренерго" фірми, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.

Джерело: Bihus.Info

За даними журналістів-розслідувачів, на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів містяться дані про договори на поставку "Центренерго" вугілля від чотирьох українських фірм, які редакція вважає пов’язаними з Коломойським. Це "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Сістем" і "Азонекс". З липня 19-го по квітень 20-го вони продали держкомпанії 1,5 млн т вугілля.

До літа 2019-го ці чотири фірми не займалися вугіллям. Але щойно на державній "Центренерго" змінився менеджмент, на той, який Коломойський назвав "зрозумілим", не чужі йому фірми почали імпортувати вугілля і перепродавати держкомпанії.

Автори програми проаналізували їхніх постачальників. Серед них є реальні власники вугільних кар’єрів РФ, такі як Іскандер Махмудов (№16 у списку Forbes.ru), Андрій Бокарев (№56), Костянтин Струков (№50), Михайло Федяєв, (№177), Володимир Гридин (№181). А також вугільний бізнесмен Руслан Ростовцев. Американська редакція Forbes писала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу.

Є серед постачальників пулу фірм Коломойського загадковий підприємець Сергій Кучерявенко, який може бути номінальним власником в інтересах представників "Газпрому" чи Держдуми. І білоруський олігарх Микола Воробей, який взяв під контроль транзит російського вугілля і якого вважають товаришем кума Путіна Віктора Медведчука.

А також кілька фірм-ноунеймів, які нічого не добувають, до промислових груп не входять і перепродають вугілля незрозумілого походження. Деякі з них раніше фігурували у журналістських розслідуваннях про поставки вугілля з територій ОРДЛО.

За інформацією видання, сплеск імпорту вугілля з Росії спричинив кризу з вугіллям українським. "Центренерго" зменшило закупівлі у державних шахт, вугілля лежало на складах, а шахтарі не отримували зарплат.

Зазначається, що для того, щоб скорочувати імпорт з країни-агресора, "Центренерго" переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на розповсюджене українське газове вугілля. І перевело. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля, якого в Україні вистачає, все одно імпортували з Росії.

На торгівлі російським вугіллям фірми з орбіти Коломойського отримували выдчутний заробіток.

Щоб зрозуміти схему, видання навело такий приклад:

7 грудня 2019 року на митниці оформили дві закупівлі. Вугілля марки Т російської "Сибэнергоуголь" купили Трипільська ТЕС і "Синтез Ойл" з пулу Коломойського. За однаковою ціною – 1957 грн/т. Тільки у вугілля, купленого ТЕС напряму, ця ціна кінцева. А от "Синтез Ойл" у грудні 2019 перепродавала вугілля марки Т на "Центренерго" за ціною – 2200 грн за тонну (без ПДВ). З націнкою – 243 грн на тонні.

На тих обсягах, які посередники з орбіти олігарха скуповували в РФ і перепродавали "Центренерго", така націнка перетворюється на сотні мільйонів гривень. Якщо припустити, що маржа становила хоча б 200 грн, сукупний заробіток – близько 300 мільйонів.

Нагадаємо, з червня 2019 року "Центренерго" очолював Володимир Потапенко. Його призначили туди, коли президентом вже був Володимир Зеленський, а прем’єром лишався Володимир Гройсман. Фондом держмайна, який володіє 78% акцій "Центренерго", керував Віталій Трубаров.

Після зміни очільників Кабміну та ФДМ Олексій Гончарук і Дмитро Сенниченко розпочали зміну керівництва "Центренерго". Цей процес кілька місяців блокувався у судах. А 29 травня 2020 року Фонду держмайна вдалося призначити в.о. гендиректора Олександра Корчинського. Він запевняє, що наразі "Центренерго" використовує вугілля лише державних шахт.