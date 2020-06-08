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Уряд стурбований масовими порушеннями після пом'якшення карантину – ОП

Понеділок, 8 червня 2020, 15:10
Уряд стурбований масовими порушеннями після пом'якшення карантину – ОП

Уряд стурбований зростанням кількості тих, хто захворів, і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення.

Джерело: сайт президента за результатами традиційної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Послаблення карантину врятує економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи".

Деталі: Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив на нараді, що святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тисяч вірян, однак священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму. Свято минуло спокійно.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що було виплачено всі надбавки за квітень лікарям, котрі безпосередньо борються з COVID-19.

Обговорили також питання запуску міжнародного сполучення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не легковажили після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня й, попри літній сезон, перші рейси до Одеси не були переповнені.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусЗеленськийCovid-2019
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