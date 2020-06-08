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У дитсадку під Києвом стався спалах коронавірусу

Понеділок, 8 червня 2020, 15:36
У дитсадку під Києвом стався спалах коронавірусу

У місті Бровари, що під Києвом, в дитячому садочку "Калинка" виявили COVID у 9 дітей та 4 дорослих.

Джерело: мер міста Ігор Сапожко у Facebook

Пряма мова: "Оперативна інформація по ситуації в ДНЗ "Калинка". Хочу проінформувати, що зранку в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, що захворіла на коронавірус. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявились позитивними".

Деталі: За словами міського голови, двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно.

Дитсадок "Калинка" закритий на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївдітиCovid-2019
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