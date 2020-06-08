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Ситуація з коронавірусом у світі погіршується – ВООЗ

Понеділок, 8 червня 2020, 20:14
Ситуація з коронавірусом у світі погіршується – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі і закликає не припиняти протидію вірусу в країнах, де спостерігається поліпшення.

Джерело: генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу в понеділок

Пряма мова: "В даний час ВООЗ зареєстровано майже 7 мільйонів випадків захворювання на COVID-19 і майже 400 тисяч випадків смерті.

Хоча ситуація в Європі покращується, в глобальному масштабі вона погіршується".

Деталі: При цьому глава ВООЗ зазначив, що в деяких частинах Східної Європи і Центральної Азії спостерігається зростання числа випадків захворювання.

Гебреісус підкреслив, що у країнах, де спостерігається позитивна динаміка, найбільшою загрозою є самозаспокоєння.

Пряма мова: "Більше ніж шість місяців у цій пандемії – це не час для будь-якої країни знімати ногу з педалі".

"Ми як і раніше закликаємо до активного спостереження, щоб гарантувати, що вірус не повернеться, особливо в зв'язку з тим, що масові зібрання всіх видів починають відновлюватися в деяких країнах".

Деталі: Гендиректор ВООЗ зазначив, що організація повністю підтримує рівність і глобальний рух проти расизму. Водночас він закликав протестуючих, які беруть участь в акціях, триматися на відстані не менше 1 метра від інших, мити руки, прикривати кашель і носити маску.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусздоров'я
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