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Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус

Вівторок, 9 червня 2020, 06:40
Фото: УП

Президент Володимир Зеленський хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

Джерело: стаття УП "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським"

Пряма мова: "Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. 

Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу".

Деталі: Хоча президент і стверджує, що не боїться захворіти на COVID-19, від такої ідеї все ж відмовились. 

"Вирішили, що занадто. Перебор", – сказав Зеленський.

Та додав, що його не пробачила б родина: "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві". 

Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірус


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