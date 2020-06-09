Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус

Вівторок, 9 червня 2020, 06:40
Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус
Фото: УП

Президент Володимир Зеленський хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

Джерело: стаття УП "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським"

Пряма мова: "Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. 

Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу".

Деталі: Хоча президент і стверджує, що не боїться захворіти на COVID-19, від такої ідеї все ж відмовились. 

"Вирішили, що занадто. Перебор", – сказав Зеленський.

Та додав, що його не пробачила б родина: "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві". 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Останні новини
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
Усі новини...
Реклама: