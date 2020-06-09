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В Україні від COVID-19 одужали понад 12 тисяч людей, 810 – померли

Вівторок, 9 червня 2020, 09:00

За добу 8 червня, у вихідний, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили у 394 осіб, одужали 217 осіб, 13 хворих померли.

Джерело: дані ЦГЗ та РНБО

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 27 856 осіб, з них 12 412 людей одужали, а 810 осіб померли.

 
Інфографіка МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що найбільше випадків за попередню добу зафіксовано у Львівській області (49), Закарпатській області (39), Житомирській області (38) та у місті Київ (33).

За даними РНБО, жодного випадку за добу не зафіксовано в шести областях: Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Луганській.

Летальні випадки сталися: у Києві – 2, у Рівненській області – 4, у Львівській області – 2, у Харківській області – 2, у Вінницькій, Волинській і Кіровоградській областях – по 1-му.

 
Інфографіка УП

8 червня було проведено 8 080 тестів, із них 6 359 – методом ПЛР, а 1 721 – тест ІФА.

Із 394 нових хворих – 39 дітей та 34 медпрацівники.

Госпіталізували у додатковий вихідний 59 осіб.

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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