Усі розділи
Укр / Рус

У Києві п'яний викрав авто посла і влаштував ДТП – поліція

Вівторок, 9 червня 2020, 12:10

У Києві кінологи спільно з патрульними поліцейськими затримали молодика, який заволодів автівкою посла іншої держави.

Джерело: керівник поліції Києва Андрій Крищенко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Близько 9-ої години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою із резиденції на вулиці Гончарній, що у Подільському районі (там знаходиться консульство ПАР -ред.). На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції та кінолог зі службовим собакою.

На місці правоохоронці встановили, що незнайомець перестрибнув через паркан, викрав із резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика "Міцубісі Паджеро". Далі зловмисник автівкою на ходу зніс ворота та поїхав у невідомому напрямку. На Андріївському узвозі він потрапив у ДТП та втік, залишивши авто.

За фактом події розпочали кримінальне провадження.

Пряма мова: "Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліцейських, службовий собака взяв слід, завдяки чому угонщика затримано неподалік автівки. Ним виявився місцевий мешканець 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками знаходиться у стані сп’яніння. На місці працюють поліцейські і документують цей злочин".



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вперше до роботи ТКГ залучили представників ОРДЛО

Венедіктова заявляє, що готова підписати підозру Порошенку

Офіс президента запросив у ТКГ журналістів із Донбасу

В Україні від COVID-19 одужали понад 12 тисяч людей, 810 – померли

Світовий банк: На економіку чекає найбільше падіння з часів Другої світової

У МОЗ послабили вимоги до роботи ринків

Усі головні новини...
Останні новини
13:03
Київ піднявся на 44 місця у рейтингу найдорожчих міст для емігрантів
12:59
У шести областях України немає нових випадків коронавірусу
12:34
Основною версією вбивства Давиденка є самогубство – Венедіктова
12:31
Стерненко каже, що прийшов до СБУ, але підозру йому не вручили
12:30
У Росії кількість смертей від СOVID-19 перевищила 6 тисяч
12:25
"Укроборонпром" змінив керівництво ДП "Антонов"
12:16
Венедіктова хоче вивчити "плівки Деркача" так, щоб не вплинути на вибори у США
12:10
У Києві п'яний викрав авто посла і влаштував ДТП – поліція
12:07
Реєстрація нових ФОПів перевищила докарантинні показники – дослідження
12:00
Зеленський розповів про любов до фастфуду та прокоментував скандальне фото з пробіжки
Усі новини...