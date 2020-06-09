У Києві п'яний викрав авто посла і влаштував ДТП – поліція

У Києві кінологи спільно з патрульними поліцейськими затримали молодика, який заволодів автівкою посла іншої держави.

Джерело: керівник поліції Києва Андрій Крищенко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Близько 9-ої години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заволодів іномаркою із резиденції на вулиці Гончарній, що у Подільському районі (там знаходиться консульство ПАР -ред.). На адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції та кінолог зі службовим собакою.

На місці правоохоронці встановили, що незнайомець перестрибнув через паркан, викрав із резиденції посла ключі та запустив двигун позашляховика "Міцубісі Паджеро". Далі зловмисник автівкою на ходу зніс ворота та поїхав у невідомому напрямку. На Андріївському узвозі він потрапив у ДТП та втік, залишивши авто.

За фактом події розпочали кримінальне провадження.

Пряма мова: "Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям поліцейських, службовий собака взяв слід, завдяки чому угонщика затримано неподалік автівки. Ним виявився місцевий мешканець 1999 року народження, який за зовнішніми ознаками знаходиться у стані сп’яніння. На місці працюють поліцейські і документують цей злочин".