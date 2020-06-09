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Іран заявив, що у справі про збитий літак МАУ є шестеро затриманих

Вівторок, 9 червня 2020, 14:36
IRNA

Судова влада Ірану заявляє, що були затримані шестеро підозрюваних у справі про збитий в небі країни авіалайнер "Міжнародних авіаліній України".

Джерело: іранське урядове інформагентство IRNA з посиланням на представника судової влади країни Голамхосейна Есмаїлі

Деталі: За його словами, до теперішнього часу у справі про збитий український літак були затримані шестеро підозрюваних. Троє з них вже звільнені під заставу, ще троє перебувають під вартою.

Нагадаємо: 8 січня в Ірані розбився літак рейсу "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.

На початку червня МЗС Ірану заявило, що розслідування катастрофи українського літака Boeing-737 майже завершено.

У той же час Іран відмовляється надати Україні "чорні скриньки" авіалайнера.



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