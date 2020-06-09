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Проректор університету в Києві попався на хабарі у 224 тисячі

Вівторок, 9 червня 2020, 16:24
Проректор університету в Києві попався на хабарі у 224 тисячі

Правоохоронці затримали проректора з міжнародних зв'язків одного із столичних університетів під час одержання неправомірної вигоди у сумі 224 тисячі гривень.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, проректор (за даними УП йдеться про приватний виш -ред.) вимагав вказані кошти за сприяння в отриманні документів для в’їзду на територію України 8 іноземцям шляхом оформлення запрошень на навчання.

 

Затримали чоловіка у вівторок 9 червня прямо в університеті безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів.

Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: хабарКиївпрокуратура
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