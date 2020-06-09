Проректор університету в Києві попався на хабарі у 224 тисячі
Вівторок, 9 червня 2020, 16:24
Правоохоронці затримали проректора з міжнародних зв'язків одного із столичних університетів під час одержання неправомірної вигоди у сумі 224 тисячі гривень.
Джерело: прокуратура Києва
Деталі: Згідно з матеріалами слідства, проректор (за даними УП йдеться про приватний виш -ред.) вимагав вказані кошти за сприяння в отриманні документів для в’їзду на територію України 8 іноземцям шляхом оформлення запрошень на навчання.
Затримали чоловіка у вівторок 9 червня прямо в університеті безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів.
Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.
Українська правда