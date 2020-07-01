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В Україні підняли штрафи за нетверезе водіння

Середа, 1 липня 2020, 10:43
В Україні підняли штрафи за нетверезе водіння
Фото 101migration.com

З 1 липня в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані, штрафи зростуть до 51 тисячі гривень, якщо порушення вчинене повторно.

Джерело: закон № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", який вступає в дію 1 липня

Деталі: Закон з 1 липня вводить поняття "кримінального проступку".

Він також доповнює Кримінальний кодекс статтею 286-1, яка посилює відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за передачу керування транспортним засобом особі, що перебуває в такому стані.

За такі дії передбачений штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тисяч гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Таке саме покарання буде застосовано до особи, яка відмовляється пройти медичне освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

А також за вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, чи лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування чи до прийняття рішення про звільнення від освідування.

Ті самі дії, вчинені повторно, караються штрафом у розмірі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.

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Українська правда

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Теми: законодавствоавтоштрафи
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