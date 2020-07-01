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У Києві знову - плюс сотня хворих на коронавірус, все більше пацієнтів у важкому стані

Середа, 1 липня 2020, 12:10

За минулу добу коронавірус виявили у 101 киянина, серед них - 7 медиків.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась на 101 людину. Захворіли, зокрема, і 7 медиків. На сьогодні в столиці вже 5138 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 46 жінок віком від 19 до 83 років та три дівчинки, яким 1, 6 та 14 років. 48 чоловіків віком від 18 до 83 років і четверо хлопчиків,  від 1 місяця до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському і Дніпровському районах – по 15. У Дарницькому – 14, у Деснянському районі – 11 випадків.

 

Одужали за добу 35 людей. Усього коронавірус подолали 1598 мешканців Києва.

Мер Києва наголосив, що в місті збільшується кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані. Їх на сьогодні 48.

Пряма мова: "Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебувають 274 хворих на коронавірус. В тому числі, 11 дітей. Із підозрою на COVID-19 госпіталізовані 66 мешканців столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень".

Додатково: За словами Кличка, не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом в медзакладах міста лікуються  442 хворих. Тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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