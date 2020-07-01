ЗСУ нарощує сили на кримському напрямку – Наєв

Командувач об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв повідомив, що збройні сили працюють над підвищенням бойових можливостей на кримському напрямку.

Джерело: Наєв у коментарі "РБК-Україна"

Пряма мова: "Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час. Тому вже виконали певну частину робіт по підвищенню бойових можливостей наших військ на цьому напрямку і продовжуємо цю роботу кожен день. Ситуація контрольована".

Деталі: За словами командувача ООС, українська розвідка не має інформації про активізацію сил окупантів з боку Криму.

Водночас, там готуються до наймасштабніших військових навчань "Кавказ 2020". До Криму з’їдуться тисячі військових РФ.

На думку колишнього командувача силами США в Європі генерала Бена Ходжеса, окупанти можуть спробувати захопити греблю в Херсонській області, яка не пропускає воду у Крим.

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