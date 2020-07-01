"Козаки" у Мелітополі зібралися патрулювати вулиці, поліція - проти

У Мелітополі Запорізької області місцеві "козаки" заявили, що готуються патрулювати у районі, проте поліція заперечує, що вони мають на це дозвіл.

Джерело: видання РІА-Мелітополь, Радіо Свобода

Деталі: 29 червня у Мелітополі урочисто відкрили "канцелярію Мелітопольського куреня Запорізького війська низового". Її відкрили за сприяння місцевих підприємців. За словами організаторів, канцелярія стане місцем проведення загальних зборів для козаків, координації їх дії в напрямку патріотичного виховання молоді в національному дусі і козацьких традицій.

Водночас мелітопольські "козаки" заявили, що хочуть відновити функцію охорони громадського порядку. В поліції регіону таку можливысть заперечують.

Пряма мова отамана Мелітопольського куреня Ігоря Лисенка: "Ми готуємо формування, яке в якості народної поліції, буде здійснити охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, в Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах.

Сьогодні ведемо переговори з головою Новенского сільради, Бердянської прикордонною заставою. Козаки, також, як і поліція, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи.

У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно з співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокора козакам прирівнюється до непокори поліцейському".

Пряма мова поліції: "На цей час громадське формування відповідно до чинного законодавства не зареєстровано. Лише після реєстрації можливе обговорення співпраці з правоохоронними органами. Діяльність таких громадських формувань відбувається лише із залученням співробітників поліції".

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