Кокс і Кваснєвський, які зупиняли політпроцеси Януковича, бачать небезпеку за Зеленського

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський та експрезидент Європарламенту Пет Кокс оприлюднили спільну заяву, у якій застерігають українську владу від політично вмотивованих справ.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті Александра Кваснєвського, повідомляє "Європейська правда".

Кваснєвський та Кокс нагадують, що у 2012-2014 роках були членами моніторингової місії Європарламенту щодо неоднозначних кримінальних проваджень тодішньої влади проти політичних опонентів і були свідками вибіркової роботи судової системи.

Вони зазначають, що у суспільній думці сформувалося очікування "посадок" топ-посадовців, які нібито скоїли злочини, але такі очікування не мають заміняти собою верховенство права.

"Інформація, якою ми володіємо, свідчить про те, що починається тривожне сповзання стандартів, крок назад, що може перерости у перегляд результатів Майдану. Політична боротьба має відбуватися, але на виборах, а у парламенті – шляхом дебатів. Політичні опоненти мають сходитися у боротьбі на цих аренах, а не у суді. Наближення виборів посилює нашу стурбованість, оскільки ми бачимо, що з політичними опонентами борються через судову систему, а не виборчий бюлетень", - наголошують Кваснєвський і Кокс.

Якщо такий розвиток подій продовжиться, додають вони, першими його жертвами стануть українська демократія та верховенства права – ключові елементи у цінностях, які підкріплюють європейські та євроатлантичні прагнення України.

Кваснєвський та Кокс наголошують, що Україні потрібно посилювати, а не підривати свої антикорупційні органи, судова та правоохоронна система мають залишатися незалежними, а вибіркове політично вмотивоване правосуддя "має залишитися явищем з минулого, а не інструментом для майбутнього".

"Ми висловлюємо свою думку з почуття дружби, стурбованості і поваги. Мовчання у таких обставинах може сприйматися як згода, тож ми не можемо мовчати", - підсумовують вони.