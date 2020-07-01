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Радбез ООН схвалив резолюцію про глобальне припинення вогню через пандемію

Середа, 1 липня 2020, 20:53
un.org

Рада Безпеки ООН затвердила резолюцію, що передбачає негайне припинення вогню в усіх збройних конфліктах та забезпечення гуманітарної паузи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: прессекретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Через 100 днів після заклику Генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію".

Деталі: Документ вимагає негайного припинення бойових дій та закликає до гуманітарної паузи на 90 днів.

Під цю резолюцію підпадає також війна на Донбасі.

 
 

Українська правда
Теми: ООНкоронавірусепідеміякарантинДонбас


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