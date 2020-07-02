Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посли G7 вже відреагували на відставку Смолія

Четвер, 2 липня 2020, 01:28
Яків Смолій

Посли країн "Великої сімки" (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації: застерігають від відкату реформ. 

Джерело: Посли G7 в twitter

Деталі: На їх думку, незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України. Саме це сприяло зростанню та врятувало збанкрутілий банківський сектор. 

Посли закликали не підривати цю інституцію, оскільки це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в Україні. 

Що передувало: Голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск". 

В Офісі президента зазначили, що їхнім безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України.

Члени Правління Національного банку відреагували на відставку голови НБУ Якова Смолія та закликали президента, уряд та політиків дати можливість НБУ виконувати свої функції.

Нагадуємо:

Українська правда
Теми: НБУG7


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 1 липня: напрямки для українців, посилення карантину у Києві

Голова Нацбанку написав заяву про звільнення через "політичний тиск"

Кокс і Кваснєвський, які зупиняли політпроцеси Януковича, бачать небезпеку за Зеленського

Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку

фото"Козаки" у Мелітополі зібралися патрулювати вулиці, поліція - проти

На суді над Порошенком посварилися нардепи і прокурори

Усі новини...
НБУ
Правління Нацбанку закликає владу дати НБУ виконувати свої функції
У Зеленського обіцяють, що НБУ залишиться незалежним
Ломбарди, страхові та кредитні компанії перейшли під контроль НБУ
Останні новини
02:04
ФотоПрокурор вимагав хабар від поліцейського за "кришування" від ДБР
01:28
Посли G7 вже відреагували на відставку Смолія
00:54
Правління Нацбанку закликає владу дати НБУ виконувати свої функції
00:13
Буковина прямує до 5 тисяч випадків коронавірусу
00:02
У поліції відзвітували за місяць роботи камер автофіксації
23:44
У Зеленського обіцяють, що НБУ залишиться незалежним
23:19
відео"Карпати" на межі зникнення: фани збирають гроші, глава ОДА закликає бізнес допомогти
22:57
Чоловіка, який продавав посади, втретє спіймали на аналогічній справі
22:35
мапаДощі та спека до +38: синоптики показали погоду до кінця тижня
22:15
У Польщі шукають пасажирів потяга, в якому їхав хворий на коронавірус
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!