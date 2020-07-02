Посли країн "Великої сімки" (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації: застерігають від відкату реформ.

Джерело: Посли G7 в twitter

Деталі: На їх думку, незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України. Саме це сприяло зростанню та врятувало збанкрутілий банківський сектор.

Посли закликали не підривати цю інституцію, оскільки це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в Україні.

Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Що передувало: Голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

В Офісі президента зазначили, що їхнім безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України.

Члени Правління Національного банку відреагували на відставку голови НБУ Якова Смолія та закликали президента, уряд та політиків дати можливість НБУ виконувати свої функції.

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