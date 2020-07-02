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Посли G7 уже відреагували на відставку Смолія

Четвер, 2 липня 2020, 01:28
Посли G7 уже відреагували на відставку Смолія
Яків Смолій

Посли країн "Великої сімки" (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації: застерігають від відкату реформ. 

Джерело: Посли G7 в twitter

Деталі: На їх думку, незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України. Саме це сприяло зростанню та врятувало збанкрутілий банківський сектор. 

Посли закликали не підривати цю інституцію, оскільки це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в Україні. 

Що передувало: Голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск". 

В Офісі президента зазначили, що їхнім безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України.

Члени Правління Національного банку відреагували на відставку голови НБУ Якова Смолія та закликали президента, уряд та політиків дати можливість НБУ виконувати свої функції.

Нагадуємо:

Українська правда

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Теми: НБУG7
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