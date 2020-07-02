Посли G7 уже відреагували на відставку Смолія
Посли країн "Великої сімки" (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації: застерігають від відкату реформ.
Джерело: Посли G7 в twitter
Деталі: На їх думку, незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України. Саме це сприяло зростанню та врятувало збанкрутілий банківський сектор.
Посли закликали не підривати цю інституцію, оскільки це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в Україні.
Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020
Що передувало: Голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
В Офісі президента зазначили, що їхнім безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України.
Члени Правління Національного банку відреагували на відставку голови НБУ Якова Смолія та закликали президента, уряд та політиків дати можливість НБУ виконувати свої функції.
Нагадуємо:
- Раніше голова Національного банку Яків Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Смолів став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
- Нещодавно фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ. На це посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.
- МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.