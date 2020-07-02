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Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів літаків із України

Четвер, 2 липня 2020, 08:41
Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів літаків із України

Польща звільнила від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів, які прибувають авіарейсами з України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні роз’яснення розміщені на сайті Прикордонної служби Польщі.

Повідомляється, що після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС (опівночі з 12 на 13 червня), на цих відрізках немає також санітарного контролю та обов’язку проходити карантин для тих, хто прибуває до Польщі.

Проте на зовнішньому кордоні ЄС надалі діють обмеження, зокрема стосовно в’їзду іноземців до Польщі та вимога карантину.

Але є низка винятків для осіб, які після перетину польського кордону від карантину звільняються: "Пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний рейс з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея та України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Нагадаємо, Польща з 1 липня відновила повітряне сполучення з Україною. Відповідне розпорядження діятиме два тижні.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

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Теми: Польщакарантинкоронавірускордон
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