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Порошенко просить не звільняти Смолія

Четвер, 2 липня 2020, 11:49

П’ятий президент Петро Порошенко та партія "Євросолідарність" закликала президента Володимира Зеленського відкликати подання постанови про звільнення глави Нацбанку Якова Смолія.

Джерело: брифінг Порошенка і "Євросолідарності" 2 липня

Пряма мова: "Ми негайно скликали брифінг, щоб напряму звернутися до Володимира Олександровича. Відкличте заяву. Поверніть її Смолію без розгляду.

Як зараз висловився один із інвесторів це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю із сірниками."

Деталі: За його словами, перші результати заяви Смолія уже відчуваються. Це зокрема, курс міжбанку, який зріс з 26,60 до 27,25 грн та скасування договору про розміщення єврооблігації на понад 1 млрд грн.

Попередник Зеленського вважає, що таким чином президент налякає іноземних інвесторів, які підуть з України і більше не повернуться.  

Також Порошенко закликав Смолія відкликати свою заяву та не здаватися.

Читайте детальніше: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Нагадаємо:

Альона Мазуренко, УП
Теми: НБУПорошенкоЗеленськийзвільнення


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