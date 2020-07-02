Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко просить не звільняти Смолія

Четвер, 2 липня 2020, 11:49
Порошенко просить не звільняти Смолія

П’ятий президент Петро Порошенко та партія "Євросолідарність" закликала президента Володимира Зеленського відкликати подання постанови про звільнення глави Нацбанку Якова Смолія.

Джерело: брифінг Порошенка і "Євросолідарності" 2 липня

Пряма мова: "Ми негайно скликали брифінг, щоб напряму звернутися до Володимира Олександровича. Відкличте заяву. Поверніть її Смолію без розгляду.

Як зараз висловився один із інвесторів це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю із сірниками."

Деталі: За його словами, перші результати заяви Смолія уже відчуваються. Це зокрема, курс міжбанку, який зріс з 26,60 до 27,25 грн та скасування договору про розміщення єврооблігації на понад 1 млрд грн.

Попередник Зеленського вважає, що таким чином президент налякає іноземних інвесторів, які підуть з України і більше не повернуться.  

Також Порошенко закликав Смолія відкликати свою заяву та не здаватися.

Читайте детальніше: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Нагадаємо:

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУПорошенкоЗеленськийзвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
НБУ
В ЄБРР спростували наявність "документа" з критикою НБУ
Голова НБУ заявив про рекорд: міжнародні резерви України сягнули майже $39 мільярдів
Половина кредитів на "зелену" енергетику стали непрацюючими – НБУ
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: