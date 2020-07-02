Порошенко просить не звільняти Смолія
П’ятий президент Петро Порошенко та партія "Євросолідарність" закликала президента Володимира Зеленського відкликати подання постанови про звільнення глави Нацбанку Якова Смолія.
Джерело: брифінг Порошенка і "Євросолідарності" 2 липня
Пряма мова: "Ми негайно скликали брифінг, щоб напряму звернутися до Володимира Олександровича. Відкличте заяву. Поверніть її Смолію без розгляду.
Як зараз висловився один із інвесторів це буде ситуація, коли піде останній дорослий, залишивши в будинку України підлітків, які знаходяться під впливом алкоголю із сірниками."
Деталі: За його словами, перші результати заяви Смолія уже відчуваються. Це зокрема, курс міжбанку, який зріс з 26,60 до 27,25 грн та скасування договору про розміщення єврооблігації на понад 1 млрд грн.
Попередник Зеленського вважає, що таким чином президент налякає іноземних інвесторів, які підуть з України і більше не повернуться.
Також Порошенко закликав Смолія відкликати свою заяву та не здаватися.
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Нагадаємо:
- 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
- Раніше голова Національного банку Яків Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
- Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.