Мер Чернігова отримав у спадок 138 мільйонів і будинок на 700 кв.м

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко отримав у спадок понад 138 мільйонів гривень та будинок на понад 700 кв. м.

Джерело: повідомлення про суттєві зміни майновому стані від 2 липня, оприлюднене на сайті Держреєстру декларацій

Деталі: У повідомленні Атрошенко вказав, що 26 червня отримав у спадок від свого батька кошти на загальну суму 138 мільйонів 411 тисяч 635 гривень (сім різних сум), а також житловий будинок у Чернігові площею 783,1 кв. м і вартістю 6 мільйонів 900 тисяч 826 гривень.

З початку року Атрошенко подає вже четверте повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Зокрема, 31 березня він повідомив про пожертву 100 тисяч на закупівлю медичного обладнання, 9 квітня – про фінансування закупівлі апарату штучної вентиляції легень вартістю 430 тисяч гривень.

А 3 червня Атрошенко задекларував 1 мільйон гривень дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер".