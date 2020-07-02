Половина українців не задоволені роботою Зеленського

52% українців не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня

Дослівно: "Діяльністю президента Зеленського задоволені 36%, не задоволені – 52%".

Деталі: Не змогли відповісти на це питання 12% респондентів.

Водночас роботою голови Верховної ради Дмитра Разумкова задоволені 21%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити його роботу 28%.

Роботою парламенту і уряду задоволені значно менше: лише 9% позитивно оцінили діяльність ВР (76% – негативно) і 8% діяльність Кабміну (71% – негативно).

Ще 9% висловили задоволеність діяльністю прем’єра Дениса Шмигаля. При цьому 56% – невдоволені його роботою, а 36% – не змогли оцінити.

У рамках дослідження опитали 2 тисячі респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування проходило методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.