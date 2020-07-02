На одному з українських курортів накрили велику ботоферму

Служба безпеки України заявляє, що блокувала у Бердянську роботу ботоферми, керованої з Російської Федерації.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України блокувала у Бердянську діяльність ботоферми, яка входила до розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії.

Інформаційні "вкиди", які відпрацьовувала ботоферма, були направлені на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу та дискредитацію дій української влади".

Деталі: Обладнав ботоферму мешканець Бердянська. Вона була забезпечена всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, а її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 "ботів".

Фото СБУ

Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання та майже 900 карток українських і російських мобільних операторів.

Викриття ботоферми здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.