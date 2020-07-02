"Заборонити ватні партії": націоналісти зібрались на акцію в центр Києва

Акція націоналістичних організацій з вимогою заборони діяльності в Україні проросійських політичних партій проходить у центрі Києва в четвер вдень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з місця подій, Укрінформ

Деталі: Станом на 15:40 на Софійській площі зібралося близько 1 тисячі представників націоналістичних організацій, переважно Національного корпусу. Частина з них тримає в руках прапори організацій, також розгорнуто великий плакат з написом "Заборонити ватні партії".

Серед вимог - заборона партії Шарія, а також інших партій, які, як стверджують учасники акції, фінансуються з Росії. Заявлена назва акції: "Вимога нації - заборона проросійських організацій".

Після збору учасники акції вирушили організованою колоною від площі по вулиці Володимирській в бік будівлі Служби безпеки України. При цьому автомобільний рух по вулиці Володимирській на цьому відрізку повністю перекрито.

Лише у частини присутніх є захисні маски. Також у групах і колоні не дотримуються норми соціальної дистанції.

нацкорпус

Очікується, що активісти проведуть акцію біля будівель СБУ і будівлі Міністерства юстиції.

Учасників акції супроводжує кілька десятків правоохоронців, в тому числі поліції діалогу, а також патрульні автомобілі.