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"Заборонити ватні партії": націоналісти зібрались на акцію в центр Києва

Четвер, 2 липня 2020, 16:19
Заборонити ватні партії: націоналісти зібрались на акцію в центр Києва
Укрінформ

Акція націоналістичних організацій з вимогою заборони діяльності в Україні проросійських політичних партій проходить у центрі Києва в четвер вдень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з місця подій, Укрінформ

Деталі: Станом на 15:40 на Софійській площі зібралося близько 1 тисячі представників націоналістичних організацій, переважно Національного корпусу. Частина з них тримає в руках прапори організацій, також розгорнуто великий плакат з написом "Заборонити ватні партії".

 

Серед вимог - заборона партії Шарія, а також інших партій, які, як стверджують учасники акції, фінансуються з Росії. Заявлена назва акції: "Вимога нації - заборона проросійських організацій".

Після збору учасники акції вирушили організованою колоною від площі по вулиці Володимирській в бік будівлі Служби безпеки України. При цьому автомобільний рух по вулиці Володимирській на цьому відрізку повністю перекрито.

Лише у частини присутніх є захисні маски. Також у групах і колоні не дотримуються норми соціальної дистанції.

 
нацкорпус

Очікується, що активісти проведуть акцію біля будівель СБУ і будівлі Міністерства юстиції.

Учасників акції супроводжує кілька десятків правоохоронців, в тому числі поліції діалогу, а також патрульні автомобілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиївпартії
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