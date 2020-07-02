Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Заборонити ватні партії": націоналісти зібрались на акцію в центр Києва

Четвер, 2 липня 2020, 16:19
Укрінформ

Акція націоналістичних організацій з вимогою заборони діяльності в Україні проросійських політичних партій проходить у центрі Києва в четвер вдень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з місця подій, Укрінформ

Деталі: Станом на 15:40 на Софійській площі зібралося близько 1 тисячі представників націоналістичних організацій, переважно Національного корпусу. Частина з них тримає в руках прапори організацій, також розгорнуто великий плакат з написом "Заборонити ватні партії".

 

Серед вимог - заборона партії Шарія, а також інших партій, які, як стверджують учасники акції, фінансуються з Росії. Заявлена назва акції: "Вимога нації - заборона проросійських організацій".

Після збору учасники акції вирушили організованою колоною від площі по вулиці Володимирській в бік будівлі Служби безпеки України. При цьому автомобільний рух по вулиці Володимирській на цьому відрізку повністю перекрито.

Лише у частини присутніх є захисні маски. Також у групах і колоні не дотримуються норми соціальної дистанції.

 
нацкорпус

Очікується, що активісти проведуть акцію біля будівель СБУ і будівлі Міністерства юстиції.

Учасників акції супроводжує кілька десятків правоохоронців, в тому числі поліції діалогу, а також патрульні автомобілі.

Теми: акціїКиївпартії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фінкомітет Ради підтримав звільнення глави НБУ. Далі – голосування в залі

Путін каже, що Росія ще не сформувалась після розвалу СРСР

фото На одному з українських курортів накрили велику ботоферму

У Києві упіймали чоловіка, який влаштував масову різанину на Житомирщині

інфографіка Свіжий президентський рейтинг: лідери Зеленський і Порошенко, але між ними прірва

фото, відеоКатування у Кагарлику: ще двох місцевих поліцейських запідозрили в тортурах

Усі новини...
акції
"Шкарлет – геть!": під вікнами Зеленського протестують проти в.о. міністра освіти
У Харкові проходить концерт на підтримку підозрюваних у справі Шеремета
У бік окупованого Донецька запустили 15-метровий прапор України
Останні новини
18:00
Чи ефективна захисна маска, якщо носити її нижче носа – пояснює Супрун
17:51
У Києві хочуть "безпідставно витратити" сотні мільйонів на Окружну дорогу – прокуратура
17:47
Заява Смолія обвалила гривню на міжбанку
17:44
Слідчі ДБР приходили в три ракетні бригади і вилучили обладнання, необхідне для стрільб
17:32
Рада проведе позачергове засідання з кадрових питань - Арахамія
17:26
На Донбасі повідомляють про "відносне затишшя"
17:26
відеоЗалізниця звільнила керівників депо, які пустили у рейс поїзд з дірявим дахом
17:19
Кабмін звільнив голову Держлісагентства – ЗМІ
17:14
Євросоюз: Підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні
17:04
фотоПлатні камери для жінок з'являться у Лук'янівському СІЗО
Усі новини...