Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євросоюз: Підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні

Четвер, 2 липня 2020, 17:14

Європейський Союз прокоментував оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

"Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску посилає тривожний сигнал", - заявив речник.

"Банк повинен зберігати здатність виконувати свою роль незалежно. Підрив цього важливого інституту ставить під загрозу надійність і підтримку програми реформ в Україні", - додається у заяві. 

У ЄС підкреслюють, що і надалі будуть підтримувати Україну в проведенні вкрай необхідних реформ, але розраховують на те, що українська влада збереже свій рівень зобов’язань.

Речник підкреслив, що створення сильного і незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України і, як і раніше, має вирішальне значення для майбутнього успіху країни. 

"В останні роки Національний банк України зробив сміливі і необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України та сприяння сталого відновлення економіки. Політика Банку добре послужила українській економіці і українському народу завдяки стабілізації національної валюти, зниження інфляції і збільшення іноземних резервів, реструктуризації всього банківського сектора і повернення активів, втрачених у випадках банківського шахрайства", - підкреслюється в заяві.

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Посли G7 заявили, що підрив НБУ став би великим кроком назад і поставить під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСНБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
ЄС
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: