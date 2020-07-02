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Євросоюз: Підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні

Четвер, 2 липня 2020, 17:14

Європейський Союз прокоментував оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

"Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску посилає тривожний сигнал", - заявив речник.

"Банк повинен зберігати здатність виконувати свою роль незалежно. Підрив цього важливого інституту ставить під загрозу надійність і підтримку програми реформ в Україні", - додається у заяві. 

У ЄС підкреслюють, що і надалі будуть підтримувати Україну в проведенні вкрай необхідних реформ, але розраховують на те, що українська влада збереже свій рівень зобов’язань.

Речник підкреслив, що створення сильного і незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України і, як і раніше, має вирішальне значення для майбутнього успіху країни. 

"В останні роки Національний банк України зробив сміливі і необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України та сприяння сталого відновлення економіки. Політика Банку добре послужила українській економіці і українському народу завдяки стабілізації національної валюти, зниження інфляції і збільшення іноземних резервів, реструктуризації всього банківського сектора і повернення активів, втрачених у випадках банківського шахрайства", - підкреслюється в заяві.

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Посли G7 заявили, що підрив НБУ став би великим кроком назад і поставить під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку.

Теми: ЄСНБУ


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