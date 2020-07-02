Євросоюз: Підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні
Європейський Союз прокоментував оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.
Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, яка є у розпорядженні "Європейської правди".
"Оголошення про відставку глави Національного банку України Якова Смолія на тлі ймовірного політичного тиску посилає тривожний сигнал", - заявив речник.
У ЄС підкреслюють, що і надалі будуть підтримувати Україну в проведенні вкрай необхідних реформ, але розраховують на те, що українська влада збереже свій рівень зобов’язань.
Речник підкреслив, що створення сильного і незалежного Національного банку стало фундаментальним досягненням для України і, як і раніше, має вирішальне значення для майбутнього успіху країни.
1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
Посли G7 заявили, що підрив НБУ став би великим кроком назад і поставить під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку.