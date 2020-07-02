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У автобусі, який потрапив в ДТП у Польщі, були десятки українців

Четвер, 2 липня 2020, 18:59
У автобусі, який потрапив в ДТП у Польщі, були десятки українців

У автобусі, який сьогодні вдень потрапив в ДТП у Польщі за участі двох вантажівок, їхали громадяни України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це кореспонденту видання повідомили у генконсульстві України у Кракові.

"На автодорозі №1 поблизу міста Богуславіце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства сталося ДТП за участю вантажівок й автобуса українського перевізника. У ньому перебувало близько 40 громадян України. Внаслідок аварії пошкодження різного ступеня отримали 16 осіб, з яких шість осіб госпіталізовано, одна з них перебуває у критичному стані",- повідомили у консульстві. Дітей серед постраждалих немає.

Польські ЗМІ раніше повідомляли про понад 30 поранених.

Генконсульство перебуває в оперативному контакті з пожежниками, поліцією і рятувальними службами. Усім особам, які не потребують медичної допомоги, надано усіляку іншу допомогу, їх тимчасово розселено в готелях.

Консули намагаються встановити перевізника. За попередньою інформацією, автобус прямував з Тернопільської області у напрямку Варшави. Водночас, польське RMF FM пише, що автобус прямував до Слупська.

Як вже повідомлялося, ДТП сталося сьогодні близько 14:00 за місцевим часом. Внаслідок зіткнення автобуса і двох вантажівок, одна з них загорілася.

Постраждалих із серйозними травмами евакуювали медичними вертольотами.

Теми: ПольщаДТП
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