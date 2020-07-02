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Зеленський зустрівся із керівництвом НБУ та фінансистами: шукає заміну Смолію

Четвер, 2 липня 2020, 23:45
Зеленський зустрівся із керівництвом НБУ та фінансистами: шукає заміну Смолію

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Джерело: пресслужба Зеленського

Деталі: Зокрема, відбулися зустрічі президента із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.

У зустрічах брали участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступниця Юлія Ковалів, міністр фінансів Сергій Марченко, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Під час перемовин детально обговорювався стан фінансового сектору держави та можливий вплив на банківський ринок заяви Якова Смолія про відставку з посади голови НБУ.

Зеленський укотре наголосив на відданості принципу незалежності центрального банку та необхідності збереження його інституційної спроможності. Крім того, були обговорені можливі кандидатури нового голови НБУ.

Пряма мова Зеленського: "Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави".

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Передісторія:

Українська правда

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