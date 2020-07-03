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Ще на одному мосту Києва обмежать рух на 2 місяці

П'ятниця, 3 липня 2020, 11:09
Ще на одному мосту Києва обмежать рух на 2 місяці
Фото stolychno.news

З 3 липня до 30 серпня на Південному мосту у Києві частково обмежать рух у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.  

Джерело: КП "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "3 3 липня до 30 серпня працівники КП "Київавтошляхміст" розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху". 

 
Інфографіка КП "Київавтодор"

Деталі: Повідомляється, що часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

Водночас у КП зазначили, що більшість робіт планують проводити вночі, щоб менше впливати на трафік.

Передісторія:

  • Наразі триває ремонт на під’їзді до Північного моста, у зв’язку з чим жителі житлового масиву Троєщина іноді втрачають по кілька годин, щоб дістатись на роботу чи додому.

Українська правда
Теми: Київдороги
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