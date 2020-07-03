Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ще на одному мосту Києва обмежать рух на 2 місяці

П'ятниця, 3 липня 2020, 11:09
Фото stolychno.news

З 3 липня до 30 серпня на Південному мосту у Києві частково обмежать рух у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.  

Джерело: КП "Київавтодор" у Facebook

Дослівно: "3 3 липня до 30 серпня працівники КП "Київавтошляхміст" розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху". 

 
Інфографіка КП "Київавтодор"

Деталі: Повідомляється, що часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

Водночас у КП зазначили, що більшість робіт планують проводити вночі, щоб менше впливати на трафік.

Передісторія:

  • Наразі триває ремонт на під’їзді до Північного моста, у зв’язку з чим жителі житлового масиву Троєщина іноді втрачають по кілька годин, щоб дістатись на роботу чи додому.

Українська правда
Теми: Київдороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще на одному мосту Києва обмежать рух на 2 місяці

Голова МОЗ трохи заспокоїв щодо наслідків показника захворюваності на COVID-19

У США глобальний антирекорд пандемії коронавірусу: Трамп пояснив чому

Від COVID-19 за добу померли 27 українців, лише на Львівщині – 11

Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння 

Зеленський зустрівся із керівництвом НБУ та фінансистами: шукає заміну Смолію

Усі новини...
Київ
У Києві прорвало трубу: фонтан бив на 10 метрів
У Києві хочуть "безпідставно витратити" сотні мільйонів на Окружну дорогу – прокуратура
Поліцейські Києва спіймали 6 нетверезих водіїв на воді
Останні новини
12:06
За добу в Києві на коронавірус захворіли більше 100 людей
12:06
Київ і 9 областей досі не готові послабити карантин
12:06
мапаСпека до 37 градусів і шквали: синоптики попереджають про контрастну п’ятницю
11:57
В Кабміні взялися довести, чи справді Шкарлет – плагіатор
11:57
У Болгарії 24 депутатів оштрафували за відсутність масок
11:43
фотоНС у Миколаєві: сталося саморозведення Інгульского мосту
11:42
Волинь посилила карантин у районах з місцями масового відпочинку
11:37
Уряд Франції пішов у відставку
11:35
Вилучення військового майна у повітряних сил: ДБР відкрила провадження
11:22
Шмигаль заявив, що в Україні посадили більше лісів, ніж вирубали
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!