Ще на одному мосту Києва обмежать рух на 2 місяці
П'ятниця, 3 липня 2020, 11:09
З 3 липня до 30 серпня на Південному мосту у Києві частково обмежать рух у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.
Джерело: КП "Київавтодор" у Facebook
Дослівно: "3 3 липня до 30 серпня працівники КП "Київавтошляхміст" розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху".
Деталі: Повідомляється, що часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.
Водночас у КП зазначили, що більшість робіт планують проводити вночі, щоб менше впливати на трафік.
Передісторія:
- Наразі триває ремонт на під’їзді до Північного моста, у зв’язку з чим жителі житлового масиву Троєщина іноді втрачають по кілька годин, щоб дістатись на роботу чи додому.
Українська правда