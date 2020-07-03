Ще на одному мосту Києва обмежать рух на 2 місяці

З 3 липня до 30 серпня на Південному мосту у Києві частково обмежать рух у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.

Джерело: КП "Київавтодор" у Facebook



Дослівно: "3 3 липня до 30 серпня працівники КП "Київавтошляхміст" розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху".

Інфографіка КП "Київавтодор"

Деталі: Повідомляється, що часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

Водночас у КП зазначили, що більшість робіт планують проводити вночі, щоб менше впливати на трафік.

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