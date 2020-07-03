Уряд Франції пішов у відставку

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку в п’ятницю перед очікуваною зміною уряду президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Єлісейський палац заявив, що Філіпп буде займатися урядовими справами доти, доки не буде призначено новий уряд.

Макрон та Філіпп сьогодні провели переговори віч-на-віч, після чого був оприлюднений пресреліз про відставку прем'єра і всього уряду. Цьому рішенню передували кілька тижнів напружених консультацій щодо визначення "нового шляху" до кінця п'ятирічного терміну Макрона.

Рішення набирає чинності негайно. "У найближчі години буде призначений новий прем'єр-міністр", - сказав президент. Іншими словами, глава держави з новим прем'єром протягом вихідних будуть формувати нову команду.

Видання відзначає, що в ідеалі, новий уряд мають представити до середи, 8 липня, дати чергової Ради міністрів.

Що стосується Філіппа, який три роки очолював уряд, то він, ймовірно, повернеться до Гавра, де він був переобраний у другому турі муніципальних виборів. Випадково чи збіг, міська рада повинна зібратися в цю суботу, щоб обрати свого мера. Філіп вже був мером Гавра до призначення прем'єр-міністром.

Нагадаємо, за підсумками другого туру місцевих виборів, що пройшли у Франції 28 червня, в низці великих міст перемогли представники "зелених" та їх ліві союзники, що стало ударом для партії президента Еммануеля Макрона.

Детальніше читайте у статті - "Франція позеленіла: які наслідки матиме провал партії Макрона на місцевих виборах"