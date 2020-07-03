Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спіймали ще одного шахрая, який "брав до Масонів" та продавав посади у Кабміні

П'ятниця, 3 липня 2020, 13:41
Спіймали ще одного шахрая, який брав до Масонів та продавав посади у Кабміні

На Волині правоохоронці затримали чоловіка, який "пропонував" працевлаштування в Кабінеті міністрів за 200 тисяч доларів та обіцяв зарахувати людей до закритої "групи Масонів".

Джерело: пресслужба поліції Волинської області, Департамент стратегічних розслідувань

Дослівно ДСР: "Засновник та голова Луцької міської організації однієї із політичних партій налагодив злочинну схему вимагання коштів за нібито допомогу у призначенні на керівні посади у вищих органах державної влади України.

Чоловік представлявся від імені британської організації "Групи Ротшильда", застосовував психологічні маніпуляції та легко входив у довіру до потерпілих. На схемі йому вдалося заробити понад 1,5 млн доларів".

Деталі: Відзначається, що серед вилученого 3 липня: заява потерпілого про вступ до закритої "групи Масонів", перстень "печатка Масонів" і, власне, 200 тисяч доларів.

 

Зловмисника затримали в одному із кафе Луцька під час одержання коштів.

Ним виявився житель Луцька, який за 200 тисяч доларів обіцяв сприяти у працевлаштуванні волинянина на посаду у Кабінет міністрів.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч. 4 ст. 190 ККУ. Йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. 

 

Вирішується питання щодо затримання зловмисника після оголошення йому підозри. Потім вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Волинська областьхабарКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Волинська область
ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині
Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях
На Волині також заборонили УПЦ МП
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: