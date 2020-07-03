Спіймали ще одного шахрая, який "брав до Масонів" та продавав посади у Кабміні

На Волині правоохоронці затримали чоловіка, який "пропонував" працевлаштування в Кабінеті міністрів за 200 тисяч доларів та обіцяв зарахувати людей до закритої "групи Масонів".

Джерело: пресслужба поліції Волинської області, Департамент стратегічних розслідувань

Дослівно ДСР: "Засновник та голова Луцької міської організації однієї із політичних партій налагодив злочинну схему вимагання коштів за нібито допомогу у призначенні на керівні посади у вищих органах державної влади України.

Чоловік представлявся від імені британської організації "Групи Ротшильда", застосовував психологічні маніпуляції та легко входив у довіру до потерпілих. На схемі йому вдалося заробити понад 1,5 млн доларів".

Деталі: Відзначається, що серед вилученого 3 липня: заява потерпілого про вступ до закритої "групи Масонів", перстень "печатка Масонів" і, власне, 200 тисяч доларів.

Зловмисника затримали в одному із кафе Луцька під час одержання коштів.

Ним виявився житель Луцька, який за 200 тисяч доларів обіцяв сприяти у працевлаштуванні волинянина на посаду у Кабінет міністрів.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч. 4 ст. 190 ККУ. Йдеться про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Вирішується питання щодо затримання зловмисника після оголошення йому підозри. Потім вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.