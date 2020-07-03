Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу

Європейська комісія надала умовний дозвіл на продаж лікарського засобу ремдесивір, зробивши його першим лікарським засобом, дозволеним на рівні ЄС для лікування коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії.

Дозвіл видано відповідно до прискореної процедури після рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з подальшим схваленням державами-членами.

"Захист громадського здоров'я є ключовим пріоритетом Комісії, і тому дані про ремдесивір були оцінені у виключно короткі терміни за допомогою процедури швидкої перевірки, підходу, який використовується ЕMA під час надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я для оцінки даних по мірі їх надходження", - йдеться в заяві.

Це дозволило швидко отримати дозвіл в контексті коронавірусної кризи протягом одного тижня після рекомендації EMA в порівнянні зі звичайними 67 днями.

В даний час Ремдесивір отримав дозвіл на умовний маркетинг, один з регулюючих механізмів ЄС, створений для полегшення раннього доступу до ліків, які задовольняють відсутні медичні потреби, в тому числі для невідкладних ситуацій у відповідь на загрози громадській охороні здоров'я, такі як поточна пандемія.

Раніше повідомлялося, що дослідження показало, що пацієнти, які отримували ремдесивір, одужали приблизно через 11 днів, в порівнянні з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо.