Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу

П'ятниця, 3 липня 2020, 14:29

Європейська комісія надала умовний дозвіл на продаж лікарського засобу ремдесивір, зробивши його першим лікарським засобом, дозволеним на рівні ЄС для лікування коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії.

Дозвіл видано відповідно до прискореної процедури після рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з подальшим схваленням державами-членами.

"Захист громадського здоров'я є ключовим пріоритетом Комісії, і тому дані про ремдесивір були оцінені у виключно короткі терміни за допомогою процедури швидкої перевірки, підходу, який використовується ЕMA під час надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я для оцінки даних по мірі їх надходження", - йдеться в заяві.

Це дозволило швидко отримати дозвіл в контексті коронавірусної кризи протягом одного тижня після рекомендації EMA в порівнянні зі звичайними 67 днями.

В даний час Ремдесивір отримав дозвіл на умовний маркетинг, один з регулюючих механізмів ЄС, створений для полегшення раннього доступу до ліків, які задовольняють відсутні медичні потреби, в тому числі для невідкладних ситуацій у відповідь на загрози громадській охороні здоров'я, такі як поточна пандемія.

Раніше повідомлялося, що дослідження показало, що пацієнти, які отримували ремдесивір, одужали приблизно через 11 днів, в порівнянні з 15 днями у пацієнтів, які отримували плацебо. 

Теми: ЄврокомісіякоронавірусмедицинаCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу

У київському метро запустили 4G: поки на 9 станціях

фотоКонфлікт на Троєщині: поліція спіймала киянина, який вісім разів вистрелив у чоловіка

фотоСпіймали ще одного шахрая, який "брав до Масонів" та продавав посади у Кабміні

Виключена зі "Слуги народу" депутатка знайшла собі нове об'єднання в Раді

Вилучення військового майна у повітряних сил: у ДБР розповіли деталі

Усі новини...
Єврокомісія
Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Apple через систему Apple Pay
Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для українців
Єврокомісія надала Україні 500 млн євро позики
Останні новини
14:56
фото СБУ спіймала зловмисників, які підробляли українські дипломи для бойовиків
14:56
Не поділили дітей: у Раді почубилась "Євросолідарність" і "Слуги народу"
14:49
Власник ОККО отримав 300 га в Карпатах для будівництва нового "Буковеля"
14:37
Вступники з окупованих територій зможуть вступати в усі виші України без ЗНО
14:29
Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу
14:26
Три ліквідовані Вищі суди продовжують "викачувати" мільйони з бюджету - "Схеми"
14:25
фотоПрезидент Франції призначив нового прем’єр-міністра
14:22
фото НАБУ другий день проводить обшуки в Одесі: прийшли до експрокурора області
14:21
Статус Донбасу і обмін полоненими: ЗМІ дізналися вимоги РФ на переговорах в Берліні
14:15
Британія не визнає голосування в Криму за "обнулення" Путіна
Усі новини...