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Не поділили дітей: у Раді почубилась "Євросолідарність" і "Слуга народу"

П'ятниця, 3 липня 2020, 14:56
Не поділили дітей: у Раді почубилась Євросолідарність і Слуга народу
фото: Михайло Палінчак

Під час розгляду законопроєкту про вступ дітей з окупованих територій у навчальні заклади підконтрольної уряду території України у Раді посварилися нардепи "Євросолідарності" і "Слуги народу".

Джерело: засідання Верховної Ради 3 липня

Деталі: Нардеп "ЄС" Ірина Геращенко зазначила, що діти воїнів-ветеранів та загиблих в АТО не матимуть таких пільг, як діти з окупованих території, тому виникає нерівність.

Також Геращенко зазначила, що закон розглядають запізно, адже вступна кампанія уже на носі. Вона дорікнула, що "влада базікал" весь тиждень розглядала законопроєкт про гральний бізнес. 

Водночас нардеп від "Слуги народу" закликав "ЄС" дати можливість дітям вступати у навчальні заклади вільної України.

Пряма мова нардепа "СН" Романа Грищука: "Якщо ми приймаємо зараз законопроєкт у першому читанні, то ми не встигаємо до вступної кампанії. Партія "Європейська солідарність" вся зала вас просить дайте можливість дітям з Донецьку і Луганську вступати. Близько 1000 дітей записалися на ЗНО. Вони обрали Україну, а не Ростов. Дайте прийняти цей закон".

 

Після цього у Раді почалася колотнеча. "Євросолідарність" заблокувала трибуну парламенту і вимагала відповісти на репліку "слуги".

Безлад у Раді не вщухав 10-15 хвилин, допоки нардепам "ЄС" не дали слова. Спікер ВР Дмитро Разумков зазначав, що у такому разі, не передбачено репліки, але "Євросолідарність" обіцяла блокувати трибуну парламенту.

Пізніше Разумков перейшов на підвищений тон та російську мову. Глава ВР також зазначив, що якщо нардепи щось поламають, то потім доведеться заплатити за це майно.

Пряма мова Разумкова: "Не кричіть на мене, будь-ласка. Не повышайте на меня голос и пальцем на меня тоже тыкать не надо. Я вам ще раз можу повторити і російською, і англійською. Не треба на мене тикати".

 
ФОТО: ЯН Доброносов

Згодом Разумков попросив вибачення у нардепки "ЄС" Марії Іонової, яку випадково зачепили під час штовханини у залі.

 

Законопроєкт "Про вищу освіту" підтримали 310 голосами. Він дозволяє вступникам з окупованих територій, зокрема, з Донецької та Луганської областей, вступати в будь-який ВНЗ України за вступними іспитами без ЗНО в межах установлених квот.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна РадаСлуга народуЄвропейська солідарністьскандалдіти
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