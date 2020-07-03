Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава НБУ в Раді: Моя відставка це протест і червона лінія

П'ятниця, 3 липня 2020, 15:33
Глава НБУ в Раді: Моя відставка це протест і червона лінія

Голова Національного банку України Яків Смолій заявляє, що його заява про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова Смолія: "Тиск (політичний – ред.) це антонім для ефективного діалогу. Розмова, де один говорить про економіку та фінанси, а інший лише чує свої політичні інтересу, приречена на поразку.

Чи означає моя відставка, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні. Це протест, це сигнал, це попередження, це червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Наразі команда правління і кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ, щоб зберегти макроекономічну і фінансову стабільність. Однак вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати. Щоб президент, уряд та політики налагодили ефективну взаємодію із НБУ".

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Передісторія:

Українська правда
Теми: НБУВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
НБУ
Нацбанк оприлюднив "публічну версію" стратегії пом’якшення валютних обмежень
Верховний Суд залишив чинним рішення НБУ про 95 мільйонів штрафу для "Сбербанку"
За останні 2,5 року "Укрпошта" намагалася отримати 3 банки: НБУ виступає проти
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: