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Глава НБУ в Раді: Моя відставка це протест і червона лінія

П'ятниця, 3 липня 2020, 15:33

Голова Національного банку України Яків Смолій заявляє, що його заява про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова Смолія: "Тиск (політичний – ред.) це антонім для ефективного діалогу. Розмова, де один говорить про економіку та фінанси, а інший лише чує свої політичні інтересу, приречена на поразку.

Чи означає моя відставка, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні. Це протест, це сигнал, це попередження, це червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Наразі команда правління і кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ, щоб зберегти макроекономічну і фінансову стабільність. Однак вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати. Щоб президент, уряд та політики налагодили ефективну взаємодію із НБУ".

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Передісторія:

Українська правда
Теми: НБУВерховна Рада


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