Судді ополчилися на Саакашвілі: обурені радикальними заявами

Рада суддів висловила обурення заявами голови виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі щодо радикальності судової реформи, яку готуватимуть.

Джерело: заява ради суддів

Дослівно: "Заява пана Саакашвілі, що "це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі" насторожує своєю радикальністю та безапеляційністю. Роблячи такі заяви, пан Саакашвілі мав би знати, що зараз у судовій системі, саме через подібні заяви та неврегульовані процедури щодо призначення суддів, утворився катастрофічний кадровий голод.

Більше того, в ефірі одного із телеканалів голова Виконавчого комітету реформ визначив судову гілку влади як головного винуватця відсутності інвестицій в Україну, заявивши, що судова гілка влади "глибоко хвора".

…Сподіваємось, що відповідні голослівні заяви не є проявом нерозуміння нагальних проблем судової гілки влади і не є проявом некомпетентності".

Деталі: Судді окреслюють, що погоджуються з президентом України: у суспільстві існує запит на справедливість, хоча справедливість це не завжди законність. Водночас на їхню думку, суть судової реформи має полягати у максимальному поєднанні Справедливості і Законності.

Також в раді суддів наголошують, що до повноважень голови виконавчого комітету реформ "не належить вчинення дій, спрямованих на підрив конституційних засад поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, нехтування принципами незалежності судів та суддів".

Що передувало: 30 червня голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні ради фундаментальну концепцію революційної судової реформи.