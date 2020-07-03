Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Судді ополчилися на Саакашвілі: обурені радикальними заявами

П'ятниця, 3 липня 2020, 15:39

Рада суддів висловила обурення заявами голови виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі щодо радикальності судової реформи, яку готуватимуть.

Джерело: заява ради суддів

Дослівно: "Заява пана Саакашвілі, що "це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі" насторожує своєю радикальністю та безапеляційністю. Роблячи такі заяви, пан Саакашвілі мав би знати, що зараз у судовій системі, саме через подібні заяви та неврегульовані процедури щодо призначення суддів, утворився катастрофічний кадровий голод.

Більше того, в ефірі одного із телеканалів голова Виконавчого комітету реформ визначив судову гілку влади як головного винуватця відсутності інвестицій в Україну, заявивши, що судова гілка влади "глибоко хвора".

…Сподіваємось, що відповідні голослівні заяви не є проявом нерозуміння нагальних проблем судової гілки влади і не є проявом некомпетентності".

Деталі: Судді окреслюють, що погоджуються з президентом України: у суспільстві існує запит на справедливість, хоча справедливість це не завжди законність. Водночас на їхню думку, суть судової реформи має полягати у максимальному поєднанні Справедливості і Законності.

Також в раді суддів наголошують, що до повноважень голови виконавчого комітету реформ "не належить вчинення дій, спрямованих на підрив конституційних засад поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, нехтування принципами незалежності судів та суддів".

Що передувало: 30 червня голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні ради фундаментальну концепцію революційної судової реформи.

Українська правда
Теми: судреформиСаакашвілі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Харків посилює карантин

Путін себе обнулив

Рада звільнила голову НБУ Смолія

Судді ополчилися на Саакашвілі: обурені радикальними заявами

Глава НБУ в Раді: Моя відставка це протест і червона лінія

фото, відеоНе поділили дітей: у Раді почубилась "Євросолідарність" і "Слуга народу"

Усі новини...
суд
Три ліквідовані Вищі суди продовжують "викачувати" мільйони з бюджету - "Схеми"
Громадянина Чехії засудили на 3 роки умовно за участь у бойових діях на Донбасі
Суд Британії визнав Гуайдо президентом Венесуели у справі про золото країни
Останні новини
17:40
Гривня зміцнилась на закритті міжбанку
17:34
Зеленський поговорив з прем'єром Італії про Марківа і відновлення польотів
17:32
Депутати зробили крок до зниження "зеленого тарифу"
17:23
фотоЕкскерівника Фонду держмайна судитимуть через збитки майже на півмільйона
17:03
Дива трапляються: двох кішок в будинку на Позняках знайшли через 2 тижні після вибуху
16:51
Рада звільнила голову Антимонопольного комітету
16:50
Харків посилює карантин
16:49
Рада підтримала виділення 2 мільярдів на подолання наслідків паводків
16:48
Кличко обурився забудовником, що "втратив розум", і нахабством "Аркади"
16:38
Путін себе обнулив
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!