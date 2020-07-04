Використані маски треба тримати в пакеті 3 доби – Мінприроди

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів рекомендує перед утилізацією відходів масок та рукавичок у домашніх умовах витримати їх у пакеті протягом 72 годин.

Джерело: міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на брифінгу в суботу

Деталі: Міністр зазначив, що в медичних закладах відходи потрапляють на утилізацію виключно на ліцензовані переробні підприємства, і після утилізації не становлять небезпеки для громадян. Однак у домашніх умовах потрібно дотримуватися певної процедури утилізації.

Пряма мова: "Ми вивчили європейський досвід, прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а дати тільки рекомендації.

Ми рекомендуємо відходи масок і рукавичок складати в пакет, щільно його зав'язувати і витримати в домашніх умовах приблизно 72 години.

Це європейський досвід, він себе зарекомендував, а будь-які адміністративно-регуляторні заходи не дали результатів".

Деталі: Абрамовський зазначив, що подібні рекомендації існують в інших європейських країнах, зокрема, у Великобританії.

Крім того, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів рекомендує громадянам, за можливості, використовувати багаторазові захисні маски.