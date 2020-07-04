Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Масова бійка зі стріляниною на Печерську: 3 поранених, 10 затриманих

Субота, 4 липня 2020, 13:07

На Печерську в Києві сталася масова бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждало троє людей, 10 затримано.

Джерело: поліція Києва, "Київ оперативний"

Дослівно: "Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчику поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли".

"Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів. У результаті інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних закладів. 

Для з’ясування всіх обставин події до Печерського управління поліції доставили 10 осіб. З місця події експерти вилучили стартовий пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу".

Деталі: Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Водночас, як повідомляє "Київ оперативний", бійка зі стріляниною сталася о 4 годині ранку в "Арені", що на Бесарабській площі.

Українська правда
Теми: бійкаКиївполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський нагадав РФ, що від України не можна нічого вимагати

оновленоТисячі людей вийшли на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

відео 18+Масова бійка зі стріляниною на Печерську: 3 поранених, 10 затриманих

Використані маски треба тримати в пакеті 3 доби – Мінприроди

У Києві 118 нових випадків коронавірусу

У РФ заявили, що до "нормандської" зустрічі Україна має прийняти десятки законів

Усі новини...
бійка
Київські чиновник і депутат звинуватили один одного в побитті
Масова бійка за участі прихильників Шарія сталася в метро Києва
Бійка нардепа Заславського: у "Слузі народу" підтвердили інцидент
Останні новини
14:26
Президент: Я не бачу, що ми повинні стримувати курс гривні
14:13
Після 3 місяців паузи в Англії запрацювали паби, ресторани і перукарні
14:00
Зеленський запевняє, що з ОП на Смолія не тиснули
13:48
Зеленський нагадав РФ, що від України не можна нічого вимагати
13:41
Харків - Берлін-Шенефельд: у Wizz Air з'явився новий маршрут
13:36
оновленоТисячі людей вийшли на підтримку підозрюваних у справі Шеремета
13:20
Тернопільщина. Коронавірус виявили у трьох вчителів, залучених до ЗНО
13:07
відео 18+Масова бійка зі стріляниною на Печерську: 3 поранених, 10 затриманих
12:59
Португалія образилась на Британію через список "безпечних країн"
12:14
У Коломиї через COVID-19 закривають ЦНАП
Усі новини...