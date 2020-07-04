Масова бійка зі стріляниною на Печерську: 3 поранених, 10 затриманих

На Печерську в Києві сталася масова бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждало троє людей, 10 затримано.

Джерело: поліція Києва, "Київ оперативний"

Дослівно: "Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчику поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли".

"Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів. У результаті інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних закладів.

Для з’ясування всіх обставин події до Печерського управління поліції доставили 10 осіб. З місця події експерти вилучили стартовий пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу".

Деталі: Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Водночас, як повідомляє "Київ оперативний", бійка зі стріляниною сталася о 4 годині ранку в "Арені", що на Бесарабській площі.

Пізніше в поліції наголосили, що виклик на 102 столичної поліції надійшов у 04:40 ранку, і вже через хвилину (04:41) на місце події прибув перший наряд поліцейських, інші шість екіпажів поліції прибули упродовж наступних п’яти хвилин.

Також зазначається, що під час конфлікту охоронці розважальних закладів, замість того, аби втрутитися в конфлікт та припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними. Тож, у рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде надана правова оцінка.

Водночас у поліції нагадали, що відповідно до карантинних обмежень, у столиці заборонено роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22 години вечора. Відтак поліція притягуватиме до відповідальності усіх посадових осіб закладів, які попри встановленні заборони будуть продовжувати працювати.