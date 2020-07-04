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У Криму підняли ціни для туристів

Субота, 4 липня 2020, 18:45
У Криму підняли ціни для туристів
Євпаторія, фото - nashaplaneta.net

За словами окупаційної влади Криму, ціни на відпочинок збільшилися в середньому на 10-15% в порівнянні з 2019 роком, турагентства ж заявляють про стрибок цін на 100%.

Джерело: ТАСС

Деталі: Так званий голова "комітету з туризму, курортів і спорту держради Криму" Олексій Черняк визнав, що після початку відкладеного через пандемію курортного сезону ціни піднялися в середньому на 10-15% в порівнянні з минулим роком.

Назвати такі показники йому довелося у відповідь на публікації в російських ЗМІ, в яких йшлося про те, що в Криму готелі вдвічі підняли ціни на розміщення у зв'язку з ажіотажним попитом.

При цьому генеральний директор російської мережі турагентств "Рожевий слон" Алексан Мкртчан констатував, що до значного збільшення вартості номерів призвели додаткові витрати готелів на забезпечення безпеки в період пандемії і високий попит.

Пряма мова Мкртчана: "Всі хороші готелі задрали ціни. Глибина продажів - гігантська, багато готелів встануть скоро на stop sale (зупинка продажів) - це відбудеться протягом двох тижнів, до 15-17 липня, оскільки весь липень буде проданий і залишаться місця тільки після другої декади серпня. цього року буде від сили 4 млн відпочивальників у Криму - це "стеля". Тому що в цьому році сезон все одно зім'ятий. І в Криму раніше холоднішає, ніж в Сочі. у Криму вже не можна купатися у жовтні, а в Сочі можна".

Теми: Кримокупаціятуризм
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