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У Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині

Субота, 4 липня 2020, 19:32
У Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині

Виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів про можливу змішану форму навчання для школярів з 1 вересня.

Джерело: інтерв’ю очільника Міносвіти виданню LB.ua

Деталі: На думку Шкарлета, діти мають ходити до школи, але якщо епідемічна ситуація в країні погіршуватиметься, то частково все одно доведеться навчатися дистанційно.

Наразі у міністерстві розробляють запасні варіанти, зокрема, розмірковують над ймовірною змішаною формою відвідування школи – частково онлайн. Також розглядають варіант навчання у дві зміни.

Пряма мова: "Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі.

Ми розробляємо запасні варіанти. Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію.

Я спілкувався за цей час з величезною кількістю батьків, які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша шкода, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство".

"Українська правда" в Threads

Теми: освітаМіносвітикарантинепідемія
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