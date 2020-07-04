Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині

Субота, 4 липня 2020, 19:32

Виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів про можливу змішану форму навчання для школярів з 1 вересня.

Джерело: інтерв’ю очільника Міносвіти виданню LB.ua

Деталі: На думку Шкарлета, діти мають ходити до школи, але якщо епідемічна ситуація в країні погіршуватиметься, то частково все одно доведеться навчатися дистанційно.

Наразі у міністерстві розробляють запасні варіанти, зокрема, розмірковують над ймовірною змішаною формою відвідування школи – частково онлайн. Також розглядають варіант навчання у дві зміни.

Пряма мова: "Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі.

Ми розробляємо запасні варіанти. Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію.

Я спілкувався за цей час з величезною кількістю батьків, які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша шкода, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство".

Теми: освітаМіносвітикарантинепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз заявив серйозну стурбованість Києву через проєкти щодо закупівель

У Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині

У Криму підняли ціни для туристів

Особливий статус ОРДЛО: Росія чекає від України проєкт "найближчим часом"

таблицяКиїв та 7 областей поки не можуть послаблювати карантин

Зеленський нагадав РФ, що від України не можна нічого вимагати

Усі новини...
освіта
Україна інтегрується до європейської системи кваліфікацій
СБУ спіймала шахраїв, які підробляли українські дипломи для бойовиків
Україна не готова до запровадження дистанційного навчання – голова комітету
Останні новини
21:56
"Шахтар" переміг "Динамо" у важливому матчі 29-го туру
21:44
Масова бійка в Києві: Зеленський висунув вимогу Авакову та Венедіктовій
21:17
Справа Шеремета: у підозрюваних виникли проблеми зі здоров’ям
20:48
таблицяВ Австрії стартував перший в сезоні етап "Формули-1"
20:24
Від коронавірусу помер голова Всеукраїнської ради церков
19:56
Євросоюз заявив серйозну стурбованість Києву через проєкти щодо закупівель
19:32
У Міносвіти розробляють варіант комбінованої форми навчання при карантині
18:59
Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українських військових, втрат немає
18:45
У Криму підняли ціни для туристів
18:24
Зеленський заявив, що тиску на НБУ не було та він не бачить ризиків девальвації гривні
Усі новини...