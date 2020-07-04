Євросоюз заявив серйозну стурбованість Києву через проєкти щодо закупівель

Євросоюз серйозно занепокоєний текстами проєктів постанови Кабміну і закону України стосовно обмежень щодо імпортної машинобудівельної продукції у системі публічних закупівель.

Про це йдеться у листі голови представництва Європейського Союзу Матті Маасікаса до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, текст якого опублікувало видання "Наші гроші", повідомляє Європейська правда.

Лист Маасікаса стосується проєкту постанови Кабміну "Деякі питання реалізації пілотного проєкту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва" від 11 червня цього року і проєкту закону про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості.

Маасікас застерігає, що проєкт урядової постанови може бути несумісним з зобов’язаннями України щодо державних закупівель у межах Угоди про асоціацію Україна-ЄС і Угоди СОТ про державні закупівлі.

"Проєкт постанови має намір запровадити в якості пілотного проєкту вимогу 15% - 30% питомої ваги критерію локалізації машинобудівної техніки в Україні. На наш погляд, це буде суттєвим порушенням вказаних основ рівного ставлення і недискримінації", - заявив у листі глава представництва ЄС.

Щодо проєкту закону - він запроваджує вимоги локалізації виробництва для значного переліку промислових товарів і транспортних засобів строком на 10 років. За оцінкою ЄС це також порушуватиме ст. IV Угоди СОТ і ст. 151 (1) Угоди про асоціацію.

"Це не лише підриває основоположні принципи рівного ставлення і недискримінації, але й, беручи до уваги ступінь локалізації, що вимагається законопроектом (до 60%), de facto позбавляє закордонну продукцію можливості участі в закупівлях у цих галузях", - заявляє посол.

Крім того, додає Маасікас, законопроєкт вимагає, щоб Кабмін забезпечив запровадження такого ж рівня ступеню локалізації у майбутніх закупівлях, пов’язаних з проєктами, що фінансуються міжнародними фінансовими установами, такими як Європейський інвестиційний банк.

"У цьому відношенні ми хотіли б підкреслити, що ці вимоги можуть мати серйозний негативний вплив на майбутню діяльність таких інституцій в Україні та відповідну підтримку ЄС", - підкреслив посол ЄС.

Європосол відзначає, що "запровадження дискримінаційних заходів", як це передбачено проєктом постанови та проєктом закону №3937, поставить під сумнів досягнення України останніх років у реформі системи державних закупівель.

У стосунку до Угоди СОТ про державні закупівлі це порушить її принципи, а, відповідно, також створить ризик для доступу України до ринку державних закупівель. До того ж, буде завдано серйозної шкоди репутації країни, вибудованій з іншими сторонами Угоди СОТ.

Маасікас додав, що ЄС готовий до подальшого обговорення цих питань і підтримки української влади своїм досвідом щодо використання державних закупівель як стратегічного засобу для вирішення законних економічних інтересів з дотриманням основних принципів і міжнародних зобов’язань України